Esterwegen. Rund 24.400 Besucher haben im Jahr 2018 die Gedenkstätte Esterwegen besichtigt. Das waren etwa 1000 weniger als 2017. „Die Besucherzahlen bleiben auf hohem Niveau stabil“, sagt Landrat Reinhard Winter, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen. Für das Jahr 2019 sind mehrere Sonderveranstaltungen geplant.

Unter den Gesamtbesuchern befanden sich 8094 Schüler und Jugendliche, die in 387 Führungen über das Gelände und durch die Ausstellung geführt wurden, heißt in einer Pressemitteilung der Gedenkstätte. „Vorrangigstes Ziel ist es, insbesondere junge Menschen für einen Besuch in der Gedenkstätte zu gewinnen, um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu fördern“, betont Winter in einer Pressemitteilung.

Dies sei auch im vergangenen Jahr erfolgreich gelungen. Insgesamt 351 Schulklassen von 108 Schulen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden haben die Gedenkstätte besucht.

Dokumentarfilm über Erna de Vries

Auch weiterhin wird das Angebot der Gedenkstätte durch Veranstaltungen und Sonderausstellungen ergänzt. So wird aus Anlass des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust in Kooperation mit dem Projekt Zeitlupe e. V., einer studentischen Initiative der Universität Münster, am Sonntag, 27. Januar, um 11 und 15 Uhr der Dokumentarfilm „Erna de Vries – Ich wollte noch einmal die Sonne sehen“ gezeigt. An der 15-Uhr-Aufführung wird die 95-jährige Holocaust-Überlebende aus Lathen persönlich teilnehmen.

Neue Sonderausstellung bricht mit Propagandawirkung

Noch bis Ende März 2019 wird in der Gedenkstätte die eigene Sonderausstellung „Mit den Augen der Täter – Ein Fotoalbum über das Konzentrationslager Esterwegen 1935“ zu sehen sein. In ihr werden Fotografien gezeigt, die im Oktober 1935 durch das „Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ unter Joseph Goebbels in Auftrag gegeben wurden. Das Album wurde für Propagandazwecke eingesetzt. Einige Aufnahmen fanden in der Nachkriegszeit Eingang in Bücher und Filme, so auch das Bild von Carl von Ossietzky mit der Häftlingsnummer „562“.

Die Sonderausstellung bildet nun erstmalig das erhaltene Album als historisches Zeitzeugnis ab und bricht zugleich die geplante Wirkung der Bilder. Aussagen ehemaliger Häftlinge, recherchierte Häftlingsbiografien und Begleittexte erklären, was nicht auf den Fotos zu sehen ist: Die Gewalt der SS-Wachmannschaften, die Quälereien bei der Zwangsarbeit und der Tod im Lager. Die Sonderausstellung kann fortan auch von anderen Gedenkstätten und Institutionen ausgeliehen werden.

Dokumente aus dem Nachlass von Carl von Ossietzky

Anlässlich des 81. Todestages von Carl von Ossietzky, Friedensnobelpreisträger und einer der bekanntesten Häftlinge des KZ Esterwegen, findet am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „‘Ich füge mich nicht, ich demonstriere […]‘ – Leben und Wirken von Carl von Ossietzky“ statt. Aufgezeigt werden die verschiedenen Bilder von und Interpretationen über Carl von Ossietzky, die nicht zuletzt eine wichtige Rolle im langwierigen Namensgebungsstreit der Universität in Oldenburg gespielt haben. Die Ausstellung, die voraussichtlich bis Ende August gezeigt wird, präsentiert zahlreiche Originaldokumente aus seinem Nachlass.

Anzeige Anzeige

„Hölle im Moor“ auch überregional verbreitet

Wegen des guten Verkaufserfolges wurde der im Herbst 2017 erschienene Ausstellungsbegleitband „Hölle im Moor. Die Emslandlager 1933-1945“ noch im gleichen Jahr in zweiter Auflage auf den Markt gebracht. „Dabei ist besonders erfreulich, dass das Buch trotz der Regionalität des Themas auch überregional positiv aufgenommen worden ist“, sagt Winter und fügt an: „In diesem Zusammenhang ist es ebenfalls bemerkenswert, dass die Bundeszentrale für politische Bildung ein Kontingent des Buches erworben hat, um es kleineren Bildungsträgern oder Initiativen zugänglich zu machen.“ Für 2019 sei mit der Herausgabe einer dritten Auflage zu rechnen.

Neue Möglichkeiten für internationale Gäste

Darüber hinaus arbeitet die Gedenkstätte daran, die Dauerausstellung mit Hilfe von so genannten „Mediaguides“ mehrsprachig anzubieten. „Mediaguides“, das sind Taschencomputer, die Audio-, Video-, Text- und Bildinhalte vermitteln.

„Dies ist wichtig, weil uns viele internationale Gäste, gerade auch aus den Herkunftsländern ehemaliger KZ-Häftlinge, Straf- oder Kriegsgefangener, besuchen, die mit der derzeit verfügbaren englischsprachigen Übersetzung der Texte die Dauerausstellungen nicht ausreichend intensiv verstehen können“, unterstrich Winter. Insbesondere anhand beispielhaft ausgewählter Häftlingsbiografien sollen historische Fakten menschlich erlebbarer werden.

Ergänzung der Dauerausstellung

Auch der Bereich der Dauerausstellung, der sich mit den Tätern in den Emslandlagern befasst, soll in diesem Jahr ergänzt werden. Es geht hierbei vor allem um das Privat- und Dienstleben der Verantwortlichen und Wachmannschaften, das mit Dokumenten, Fotos und Zitaten dargestellt werden soll.