Börgerwald Auch wenn die Sänger des Kirchenchores St. Josef Börgerwald Nachwuchssorgen plagen, so blicken sie doch optimistisch in die Zukunft. Das unterstrichen die Vorsitzende Annegret Konen und Dirigent Klaus Behrens, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung ein positives Fazit für das zurückliegende Jubiläumsjahr zogen.

„Eure 75-Jahr-Feier war einer der Veranstaltungshöhepunkte des vergangenen Jahres in Surwold“, sprach Bürgermeisterin Andrea Schmidt (CDU) den 32 aktiven Sängern ein Lob aus. Das große Jubiläumskonzert mit insgesamt acht Chören und Kapellen sei ein Musikerlebnis besonderer Güte gewesen, das noch heute nachhalle. „Das gemeinsame Singen fördert nicht nur die Gemeinschaft, sondern erwiesenermaßen auch die Gesundheit“, zitierte Schmidt einen Bericht aus der Ems-Zeitung.

Zusammen mit dem Kinderchor, dem Männergesangverein, dem Singkreis Surwold, dem Kirchenchor St. Johannes Börgermoor, dem Kirchenchor Neubörger und St. Jodokus Börger sowie der Blaskapelle Surwold hatte der Börgerwalder Kirchenchor im Sommer ein gut besuchtes Konzert in der St.-Josef-Kirche gegeben. „Auch die anschließende Jubiläumsfeier in Surwolds Wald ist uns in guter Erinnerung geblieben“, versicherte die Vorsitzende.

Zahlreiche Aktivitäten in 2018

In ihrem Jahresbericht ließ Annegret Konen auch die übrigen Aktivitäten Revue passieren. So hat die Gemeinschaft der Sänger im Jahr 2018 mehrere Goldene Hochzeiten, die Ostermesse, den Gottesdienst zur Firmung, eine Schützenmesse, einen ökumenischen Gottesdienst, das Chorfest im Saal Ruhe im November, ein Adventskonzert der Surwolder Chöre in der St. Johannes-Kirche und das Festhochamt zu Weihnachten musikalisch mitgestaltet. Neben den Übungsabenden habe man aber auch noch genügend Zeit für ein geselliges Miteinander gefunden, freute sie sich.

Behrens: Wollen das singen, was zu uns passt

Klaus Behrens, der den Dirigentenstab vor einem Jahr zunächst kommissarisch übernommen und sich später zu einer Fortsetzung der Tätigkeit bereit erklärt hatte, bedankte sich für die Unterstützung vonseiten des Vorstandes. Die Arbeit bereite ihm Freude und an dem Ergebnis könne er ablesen, dass sein Bemühen auf fruchtbaren Boden falle. Behrens betonte: „Wir wollen nicht irgendetwas singen, nur damit es schön klingt, sondern genau das, was zu unserem Chor passt“.

Nachwuchsproblem als Aufgabe für die Zukunft

Um die Überlebensfähigkeit zu sichern und die stimmliche Bandbreite zu vergrößern, forderte er aber dazu auf, verstärkt junge Leute für den Chorgesang zu begeistern. Das empfahl auch Pater Josef Danne, der der Jahreshauptversammlung als Gast beiwohnte. In immer mehr Kirchengemeinden würden sich die Chöre mangels Masse auflösen. Gleichwohl erstaune ihn, dass es in den kleinsten Dörfern häufig die größten Chöre gebe.

Urkunden und Ehrennadeln gab es für Annelies Schrameyer, die dem Kirchenchor St. Josef Börgerwald seit 50 Jahren als aktive Sängerin angehört, sowie für Edeltraud Brink, die der Gemeinschaft seit 25 Jahren die Treue hält. Verabschiedet wurde Heidrun Thieke-Korten als langjährige Schriftführerin.

Vorsitzende Annegret Kohnen im Amt bestätigt

Neu in den Vorstand wählten die Sänger Elke Klasen als Kassenwartin und Margret Traeger als Schriftführerin. Einstimmige Bestätigungen in ihren Ämtern erhielten Annegret Kohnen (Vorsitzende), Albrecht Schulze (Stellvertreter) sowie Doris und Heinz König als Notenwarte und Ulla Lembeck und Anita Korten als Bannerträger.