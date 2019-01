Börgermoor. Mit einem geselligen Beisammensein hat die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) Börgermoor ihre Jahreshauptversammlung im Mehrgenerationenhaus abgehalten. Neben Rechenschaftsberichten des Vorstandes standen Ehrungen und ein Ausblick auf das Jahr 2019 an.

Bei Kaffee und kleinen Häppchen sowie Wein und Brot sprachen die rund 60 Anwesenden dem Team um die Vorstandsvorsitzende Anita Korten ihren Dank für die geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr aus. Mehrere Neuaufnahmen unterstrichen zudem, dass sich die inzwischen mehr als 350 Mitglieder zählende Gemeinschaft als eine für alle Altersgruppen nach wie vor interessante Adresse darstellt. Um diese Intention aufrechtzuerhalten, wolle man Korten zufolge auch in Zukunft intensiv um neue Mitglieder werben.

Urkunden und Präsente

Besondere Ehrungen gab es für Thekla Kohnen, Maria Timmer, Thea Meyer, Christel Hüve und Modesta Röwer, die für ihre 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. Urkunden und Präsente für ihre 25-jährige Zugehörigkeit erhielten: Mechthild Funke, Maria Goldenstein, Gerda Gregor, Bärbel Hanneken, Anne Korten, Heidrun Thieke-Korten und Marianne Schulte. Weitere Mitglieder nahmen Erinnerungen für 30- beziehungsweise 40-jährige Treue zur KFD in Empfang.

Angebote für alle Altersgruppen

In einem ausführlichen Rechenschaftsbericht blickte Schriftführerin Anne Nee auf ein, so wörtlich, abwechslungsreiches und allen Altersgruppen gerecht werdendes Jahresangebot zurück. Die seit 69 Jahren bestehende Gemeinschaft hatte unter anderem Fahrradtouren, Ausflüge und Feiern unternommen sowie an Fachtagungen, Wallfahrten, Andachten und Gebetstagen teilgenommen.

Schiffsausflug auf dem Rhein

Auf eine große Resonanz seien die Zwei-Tage-Fahrt nach Köln einschließlich Schiffsausflug auf dem Rhein, der Besuch der Landesgartenschau in Bad Iburg, eine Kochvorführung in Haselünne und die Beteiligung am Erntedankfest sowie am Weihnachtsmarkt gestoßen. Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein umfangreiches Programm, darunter eine Zweitagesfahrt nach Düsseldorf, geben. Der positive Kassenbestand stellt nach Meinung von Kassenwartin Anne Korten eine gute Basis für die weitere gemeinnützige Arbeit der KFD Surwold dar.

Da turnusmäßig keine Neuwahlen anstanden, wird der Vorstand in seiner bisherigen Besetzung neben den genannten Personen mit Susanne Foullois (2. Vorsitzende), Monika Hüls (stellvertretende Schriftführerin) und Maria Lückenjans (stellvertretende Kassenwartin) weiterarbeiten.