mls Hilkenbrook. Bereits zum 34. Mal hat die Tischtennnisabteilung des SV Hilkenbrook die Tischtennis-Mini-Meisterschaften ausgerichtet.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten die spannenden Duelle der jungen Tischtennis-Talente. Insgesamt rund 20 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren spielten getrennt in vier Altersgruppen. „In diesem Jahr sind wieder sehr viele junge Spieler dabei. Ich freue mich über die große Beteiligung und den tollen Verlauf der Meisterschaft“, so Andrea Robbers, Leiterin der Tischtennisabteilung des SV Hilkenbrook und Organisatorin des Turniers.

Bei den Siegerehrungen überreichte sie Sina Düvel als Erstplazierten bei den jüngsten Spielern der Alterklasse IV einen Pokal vor Malte Lammers auf dem zweiten und Eva Hanekamp auf dem dritten Platz. Inga Schleper setzte sich in der dritten Gruppe gegen Josie Hüntelmann als Zweite und Emma Kaiser, Pia Kohlenberg und Larissa Vahrmann, die punktgleich gemeinsam den dritten Platz belegten, durch.

In der zweiten Altersklasse siegte Tom Lammers vor Tobias Nähle in zwei hart umkämpften Matches. Lutz Schwarte gewann in der Gruppe der Altersklasse I vor den Zwillingsbrüdern Hannes und Lukas Düvel auf dem zweiten und dritten Platz und Ann-Kathrin Deeken als Viertplazierter.

Robbers bedankte sich bei den Spielern der Jugendmannschaften, die sich als Schiedsrichter zur Verfügung gestellt hatten, weiteren Trainerinnen und Betreuerinnen sowie allen freiwilligen Helfern, die sich an der Organisation der Mini-Meisterschaften beteiligt hatten.