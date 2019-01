Surwold. Das Hobby-Fußballteam SSC `89 Börgermoor besteht seit 30 Jahren. Während der ausverkauften „Grün-Weißen-Nacht“ in Surwold hat der Vorstand zum runden Geburtstag gratuliert.

Das Hobbyteam SSC `89 Börgermoor hat sich laut dem Vorsitzenden Hermann Lampen an den Börgermoorer Schützenfesttagen 1989 gebildet. Die Gruppe bildet eine Alternative zu den Mannschaften des Vereins, die nach den Richtlinien des Deutschen Fußballbundes spielen. „Aus zunächst acht Freizeitfußballern entstand Mitte der 1990er Jahre sogar eine rund 50-köpfige Gruppe.“ Aktuell umfasse die Gruppe 15 Mitglieder. Wie es weiter hieß, hat es zunächst nur einen Trainingsbetrieb gegeben. Dann wurden Kontakte zu anderen Hobbyteams aufgenommen. Wichtige Ereignisse in den drei Jahrzehnten waren Teilnahmen an größeren Turnieren in Braunschweig und Nordhorn. Im Jahre 2000 erfolgte auf Initiative des SSC die Gründung einer Hobbyliga, in der die Gruppe zwei Jahre nacheinander den Titel gewann. Seit dem Rückzug 2006 aus der Liga beschränkt sich das Team auf Turniere, einige Freizeitfußballer sind parallel bei den Altherren aktiv. Auch kommt die Geselligkeit nicht zu kurz. Laut dem Vorsitzenden unterstützen die Freizeitfußballer die Vereinsarbeit in verschiedenen Funktionen. „Sie krempeln bei Arbeitseinsätzen die Ärmel weit hoch, geben als Betreuer ihr fußballerisches Wissen an den Nachwuchs weiter oder sind Sponsoren.“

Vorsitzender ehrt Gründungsmitglied

In Anwesenheit von Bürgermeisterin Andrea Schmidt (CDU) ehrte Lampen bei der Feier im Kommunikationszentrum Gründungsmitglied Werner Reinken. Blumen gab es für die Vorstandsfrauen Julia Schulte, Claudia Jansen, Lisa Behnen, Irmgard Korte, Marianne Schulte, Elke Grote, Bianca Lampen, Lena Mescher, Susanne Lünswilken und Anita Grote. „Sie halten den Männern den Rücken frei, damit sich diese für den Sport im SV Surwold einbringen können“, lobte der Vorsitzende. „Oft geht das ehrenamtliche Engagement weit über das normale Maß hinaus.“ Dabei warf der Vorsitzende einen Blick zurück und erinnerte an die aus seiner Sicht gelungene Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen.