Bockhorst. Erneut ist ein Geldautomat im nördlichen Emsland das Ziel von "Panzerknackern" gewesen. Unbekannte haben versucht, am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr den Automaten der Filiale der Volksbank Westrhauderfehn an der Hauptstraße in Bockhorst zu öffnen.

Inga Graber, Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, bestätigte auf Anfrage, dass Polizei und Feuerwehr derzeit vor Ort sind, um sich die Lage anzusehen. Die Beamten informierten gegen 8.40 Uhr die Feuerwehr, um festzustellen, ob sich Gas im Gebäude befindet. Zuvor wurde das Haus evakuiert.

Die Feuerwehr Nordhümmling stellte jedoch fest, dass kein Gasanteil auszumachen war. Am späten Freitagmorgen erschien die Spurensicherung, die aus Lingen angereist war, um weitere Einzelheiten der Tat zu ermitteln, erklärte Wilko Lange von der Polizei Papenburg.





Ahlrich Hamel, Vorstandsmitglied der Volksbank Westrhauderfehn, war heute Nacht selbst zu der Filiale geeilt, nachdem ihn die Information über den Alarm erreicht hatte, teilte er im Gespräch mit unserer Redaktion mit. "Der oder die Täter haben zunächst mit dunkler Sprühfarbe die Überwachungskameras der Filiale ,blind' gemacht, danach versuchten sie, ein Loch in den Automaten zu bohren. Als dann der Alarm auslöste, ließen sie von ihrem Vorhaben ab", berichtete Hamel.





Erster Fall dieser Art für Volksbank Westrhauderfehn

Das Kreditinstitut hat in den vergangenen zwei Jahren alle 14 Geldautomaten, die sich auf vier Filialen und sechs Selbstbedienungsbereiche verteilen, mit Gaswarnsystemen und anderen Schutzvorkehrungen ausgestattet, erklärte das Vorstandsmitglied. Das dürften die "Panzerknacker" erkannt haben und versuchten deshalb ersten Erkenntnissen zufolge erst gar nicht, Gas einzufüllen, so Hamel. Beute machten die Täter jedenfalls nicht. An der Verkleidung des Geldautomaten entstand geringer Sachschaden. Wie hoch der Sachschaden durch die schwarze Farbe ist, muss noch ermittelt werden.

Für die Volksbank Westrhauderfehn war es nach Angaben des Vorstandsmitglieds der erste Fall dieser Art. Die Zweigstelle bleibt zumindest am Freitag für den Kundenverkehr geschlossen. Hamel hofft, dass sie am Montag wieder geöffnet werden kann.





Erst zu Wochenbeginn hatten Unbekannte versucht, den Geldautomaten der OLB in Börger zu sprengen. Dort öffnete sich der Tresor des Geldautomaten zwar nicht, es entstand jedoch ein Schaden an einer Schiebetür zum Kundenbereich der Filiale und in anderen Bereichen des Foyers. Im November 2018 war es in der OLB-Filiale in Lathen zu dem Versuch einer Sprengung gekommen. In beiden Fällen setzen die Täter Sprengstoff ein.