mls Breddenberg. Mit dem plattdeutschen Theaterstück „Kalverköppe“ möchte die Theatergruppe Breddenberg-Heidbrücken in den nächsten Wochen das Publikum begeistern. Premiere ist am kommenden Freitag, 11. Januar.

Mit der Komödie startet die Theatergruppe Breddenberg-Heidbrücken die diesjährige Theatersaison. In den kommenden Wochen darf sich das Publikum auf einen humorvollen Dreiakter aus der Feder von Jürgen Weemeyer freuen.

Kurz vor der Hochzeit von Lisa und Max scheinen deren Familien völlig durchzudrehen. Max Schwester Katrin bricht bei jeder Kleinigkeit in Tränen aus, Max Oma glaubt, jeden Moment sterben zu müssen – vor allem, wenn es nicht nach ihrem Willen geht. Max Vater Wilm legt sich mit Lisas Vater an und hat vor lauter Aufregung und Sorge, dass die Hochzeit zuviel Geld kosten wird, Bauchschmerzen. Dann verkünden Lisas Eltern auch noch, sie wollen zu Lisa und Max ziehen, wenn diese erst einmal gebaut haben und Katrin möchte auch bei den beiden wohnen. Und dabei wollen Lisa und Max doch nur den schönsten Tag ihres Lebens feiern, aber ob sie dazu noch kommen werden? Das erfahren die Besucher bei der Premiere am Freitag, 11. Januar, ab 20 Uhr live auf der Bühne im Dorfgemeinschaftshaus. Zur Generalprobe am 11. Januar um 15 Uhr sind die Kinder herzlich eingeladen.

Die Karten sind bei Elektro Grote erhältlich und werden zusätzlich jeweils an der Abendkasse ausgegeben. Weitere Termine für die Aufführung des Stückes sind am Samstag, 12. Januar, 20 Uhr, am Sonntag, 13. Januar, 19 Uhr, am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, jeweils um 15 Uhr für Senioren mit Kaffee und Kuchen und am Freitag und Samstag, 25. und 26. Januar, jeweils um 20 Uhr.