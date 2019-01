Die Polizei Cloppenburg hatte die beiden jungen Männer kurz nach weihnachten festgenommen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Emstek/Cloppenburg. Die beiden 20- und 21-Jährigen, die in Verdacht stehen, in den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück bis zu 30 Brände gelegt zu haben, sind nicht für mehrere Lkw-Brände in der Gemeinde Emstek verantwortlich.