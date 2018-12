isp Börgermoor/Esterwegen. Eine eigene Weihnachts-CD haben einige Schüler der Klassen drei bis fünf während der Projekttage der Grund- und Oberschule Börgermoor in der Musikschule Breer aufgenommen. Insgesamt 17 Kinder nahmen an dem Projekt teil.

Der Projekttag startete mit einer Studioführung und einer kurzen Einführung in die Technik. Im Anschluss ist in knapp vier Stunden das ganz individuelle und persönliche Weihnachtsgeschenk der Schüler im Tonstudio der Musikschule entstanden. Produziert wurde an dem Vormittag ein Tonträger mit zwei Weihnachts-Liedern. „Die Kinder haben ‚In der Weihnachtsbäckerei‘ und ‚Feliz Navidad‘ gesungen“, erklärte Nicole Möhlenkamp, Lehrerin für Musik an der Grund- und Oberschule Börgermoor. „Die Texte haben wir allerdings schon vorher, während der Projekttage, mit den Kindern eingeübt.“ Im Anschluss ging es vom Mikrofon an das Mischpult. Dort wurden die Songs noch einmal angehört und abgestimmt.

Junge Musiker begeistert

Nicht nur die Lehrer, sondern auch die 17 jungen Musiker zeigten sich begeistert von der Aktion. „Besonders schön war, dass wir miteinander gesungen haben, die Technik und die Kopfhörer und dass wir uns zum Schluss die Lieder anhören konnten“, sagten die Schüler. Aber auch die Musikschule habe sich über den Besuch der Schüler gefreut. „Die Kinder haben sich super benommen und toll mitgemacht“, berichtete Tim Mahn, Musiklehrer der Musikschule Breer. „Es hat wirklich großen Spaß gemacht.“

Auftritt im Kommunikationszentrum

Jedes der Kinder bekommt eine CD mit den aufgenommenen Weihnachtsliedern. Die Projekttage wurden mit einem Adventsabend im Kommunikationszentrum in Surwold beendet. Dort traten die 17 jungen Musiker noch einmal mit ihren Weihnachtsliedern auf.