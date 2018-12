Esterwegen. In der Nacht zu Freitag ist in Esterwegen ein Carport vor einem Mehrfamilienhaus abgebrannt.

Das Feuer am Carport an der Nelkenstraße brach gegen 1.45 Uhr aus, wie die Polizei im Emsland am Freitag mitteilte. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Zeugen gesucht

Die Freiwillige Feuerwehr Esterwegen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Durch die Flammen wurde auch ein Auto beschädigt. Die genaue Schadenshöhe und die Brandursache seien noch unklar, so die Beamten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93 450 zu melden.