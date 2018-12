Surwold. Zum wiederholten Mal ist bei der Brücke zum Aussichtsturm im Leegmoor in der Gemeinde Surwold von bislang ungekannten Tätern illegal Müll entsorgt worden.

Nachdem die Gemeinde Surwold dort bereits am 22. November Grünschnitt, Kartons, Plastiktüten und Kunststoffrohre sowie Hunde- und Pferdefutter und ein Aquarium entsorgen musste, wurde rund vier Wochen später an gleicher Stelle ähnlicher Müll in großen Mengen abgelegt. Die Gemeindeverwaltung hat nach eigenen Angaben inzwischen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit der Gemeinde im Rathaus oder der Polizeidienststelle unter Telefon 04965 / 899916 in Verbindung zu setzen.