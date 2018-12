mls Hilkenbrook. Zum 70-jährigen Bestehen des Männergesangvereins (MGV) „Geselligkeit“ Hilkenbrook wurde Ernst Stallo bei der Generalversammlung in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

Zum Jubiläum hatte Stallo einen kurzen Rückblick auf die Vereinsgeschichte zusammengestellt. „Damals wurde der Gesangverein mit rund 30 Mitgliedern gegründet und trat von Anfang an als weltlicher Chor und auch als Kirchenchor zu verschiedenen Anlässen auf“, erklärte der Vorsitzende. Mit einigen Passagen aus den damaligen Statuten erläuterte er die Geschichte des Gesangvereins im Wandel der Zeit.

Anschließend wurden Peter Blömer, Johann Book, Johann Pohlabeln sowie Theo und Helmut Kaiser für zehn Jahre aktive Vereinsarbeit geehrt. Eine Anerkennung erhielten Theo Pohlabeln und Alois Cordes für ihre regelmäßige Teilnahme an den Übungsabenden und Auftritten.

Anschließend sprach Stallo seinen besonderen Dank dem Notenwart Thomas Kohlenberg für seine akkurate Arbeit sowie Dirigentin Vera Blömer für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 19 Jahren aus und überreichte beiden ein kleines Präsent.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden Stallo als Vorsitzender sowie Heinz Kaiser als zweiter Vorsitzender in einem Wahlgang in ihren Ämtern bestätigt.

Altarweihe und Winterfest

In einem kurzen Bericht fasste Stallo die Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen. „Es gab viele schöne Anlässe“, so der Vorsitzende. Neben zahlreichen Auftritten zur musikalischen Untermalung von familiären Festen und bei öffentlichen Veranstaltungen gestaltete der MGV zusammen mit dem Frauenchor und den Jagdhornbläsern aus Lorup das Fronleichnamsfest. Ein besonderes Ereignis sei im vergangenen Jahr die Altarweihe in der St.-Johannes-Kirche in Hilkenbrook gewesen, die der Männerchor zusammen mit dem Frauenchor gestaltete, berichtete Stallo. Auch das Winterfest, das der Chor traditionell zusammen mit den örtlichen Chören feierte, zählt zum Vereinsjahr. Im kommenden Jahr sei aus Anlass des 70-jährigen Bestehens eine Drei-Tages-Fahrt geplant.