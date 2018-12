Dorfentwicklung/Dorferneuerung

Der Dorfentwicklung (früher Dorferneuerung) in Niedersachsen liegt das Dorfentwicklungsprogramm des Landes zu Grunde. Nach der Aufnahme einer Kommune in das Dorfentwicklungsprogramm wird eine auf die speziellen Erfordernisse des Ortes abgestellte Dorfentwicklungsplanung durchgeführt. Nach Fertigstellung und Genehmigung des Dorfentwicklungsplanes beginnt eine in der Regel sieben Jahre dauernde Förderperiode, in der Fördermittel für öffentliche und private Projekte beantragt werden können.

Im Rahmen der Dorfentwicklung wird die Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung ländlich geprägter Orte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung nach der „Zile"-Richtlinie (Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung) gefördert.