mls Breddenberg-Heidbrücken. Über ein erfolgreiches Jahr der Schützen, insbesondere im Nachwuchsbereich, freut sich der Schützenverein Breddenberg-Heidbrücken. Die wurde während der Generalversammlung deutlich.

Stellvertretend für Jugendschießsportleiter Norbert Sommer berichtete Bernd Hömmen über die Erfolge der Jugendabteilung und lobte die gute Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, die mit insgesamt 15 Mitgliedern regelmäßig an den Samstagen trainiert. Mit insgesamt zwei Mannschaften nahm der Verein am Kreisjugendtag teil und belegte den ersten und dritten Platz. Zudem wurde Lisa Plüster Kreisjugendkönigin.

Sondernadel ausgeschossen

Eine positive Bilanz zog der Schießsportleiter Hömmen auch für den Erwachsenenbereich. Beim Preis- und Nadelschießen wurde wieder eine Sondernadel ausgeschossen. Friedhelm Pöker und Bernd Hömmen teilten sich bei den aktiven Schützen aus den Schießgruppen ringgleich den ersten Platz vor Hans Plüster. In der Schützenklasse erzielte Johannes Enbers das beste Ergebnis vor Michael Stindt und Stefanie Pöker.

Im Rahmen der Rundenwettkämpfe wurde die Mannschaft „Breddenberg V“ Meister in der 3. Kreisklasse und stieg in nächsthöhere Klasse auf. „Derzeit nehmen wie mit einer Pistolen-, fünf Herren-, einer Senioren- und zwei Damenmannschaften an den Rundenwettkämpfen teil“, so Hömmen.

Norbert Jansen bester Einzelschütze

Großer Resonanz erfreute sich auch wieder das Vergleichsschießen der Vereine, an dem insgesamt 15 Gruppen teilnahmen. Den ersten Platz belegte der Angelverein vor dem landwirtschaftlichen Ortsverein und dem Heimatverein. Auch das Ferienpassschießen wurde mit einer Beteiligung von 15 Kindern wieder sehr gut angenommen.

Beim Samtgemeindepokalschießen belegte die Jugendmannschaft den zweiten Platz, in der Gesamtwertung mit den Erwachsenen landete der Verein auf dem dritten Rang. Norbert Jansen wurde bester Einzelschütze der Samtgemeinde in der Disziplin Luftgewehr.

„Bleibt weiter so aktiv, dann kommen die Erfolge von selber“

Gleich zwei Mitglieder des Schützenvereins wurden während der Generalversammlung für eine 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein mit der silbernen Verdienstnadel des Altkreises Hümmling geehrt. Wilhelm Schmitz, stellvertretender Präsident des Kreisverband Schützenkreis Hümmling, überreichte Schießoffizier Josef Wübben und dem stellvertretenden Vorsitzenden Heinz Meerjans die Auszeichnungen.

Schmitz lobte zudem die hervorragende Jugendarbeit im Verein und betonte die Erfolge der Schützen: „Ihr seid über die Grenzen des Kreises hinaus als erfolgreicher Schützenverein bekannt. Bleibt weiter so aktiv, dann kommen die Erfolge von selber.“

Weitere Ehrungen wurden von den Vorstandsmitgliedern für langjährige Vorstands- oder Vereinsarbeit vorgenommen. Für 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit wurden der Vorsitzender Heinz Brake, Norbert Sommer, Bernd Hömmen, Alfons Plüster, Hans Plüster, Hermann Bögemann und Andreas Gebken ausgezeichnet. Geehrt wurden zudem Helmut Goldmann (zehn Jahre) und Andreas Munk (fünf Jahre)