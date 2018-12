Tankstelle in Surwold überfallen MEC öffnen

Surwold. Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend eine Tankstelle an der Hauptstraße in Surwold überfallen. Dabei bedrohte er die Angestellte mit einem Messer.