Esterwegen. In der Gemeinde Esterwegen hat der Rat den Weg geebnet für ein neues Baugebiet. Zwischen der Heidbrücker Straße und dem Mühlenberg sollen in einem ersten Schritt bis zu 30 Baugrundstücke entstehen.

Wie Gemeindedirektor Christoph Hüntelmann auf der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, sei die Nachfrage nach Grundstücken nach wie vor hoch. Zwar werde mit dem Areal Am Berg bereits im kommenden Jahr Abhilfe geschaffen. Entlang der Hauptstraße wird ein Baugebiet mit etwa 50 Grundstücken erschlossen. Doch fasse die Gemeinde nun schon neue Flächen ins Auge.





Gut drei Hektar habe die Kommune im südlichen Gemeindebereich deshalb nun erwerben können, so Hüntelmann. Das frühzeitige Beteiligungsverfahren für Bürger und Behörden werde mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 "Südlich Lambertstraße/Mühlenberg" nun gestartet. Der Rat sprach sich einstimmig für dieses Vorgehen aus. Das neue Baugebiet schließt an die Bebauung im Norden (Lamberststraße) an. Nun müsse in die Planungen eingestiegen werden, so Hüntelmann. Dabei seien zahlreiche Dinge zu berücksichtigen wie etwa eine gut geplante Entwässerung.

Baustart nicht vor 2020

Den ursprünglichen Plan, das Baugebiet bis an die Heidbrücker Straße heran zu planen, habe die Verwaltung allerdings verworfen. Dortige Flächen würden weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Somit könnten im ersten Abschnitt zwischen 20 und 30 Grundstücke erschlossen werden, so Hüntelmann. Mit dem Bau der ersten Häuser werde aber wohl erst im Jahr 2020 begonnen werden können, ergänzte Bürgermeister Hermann Willenborg (UWG).





Die Anbindung soll aber dennoch sowohl über die Heidbrücker Straße als auch den Mühlenberg erfolgen, eine entsprechende Baustraße zur Erschließung soll hergerichtet werden. Die Verbindungsstraße soll sich im Verlauf an der heutigen Trasse orientieren, auch die Bäume entlang des Wegs sollen weitestgehend erhalten bleiben.

Anzeige Anzeige

Neue Straße mit Radweg

Im nördlichen Verlauf der Straße ist zudem ein Fahrradweg vorgesehen. Für den Straßenbau samt Radweg will die Gemeinde Fördermittel beantragen, die Gesamtkosten wurden bei der Vorstellung der ersten Pläne im September mit gut 500.000 Euro beziffert. Die Gemeinde kann mit Fördermitteln von bis zu 75 Prozent rechnen.