Bockhorst. Neue Grundstücke und ein neuer Kinderspielplatz entstehen in der Gemeinde Bockhorst. Der Gemeinderat hat sich einstimmig für den dritten Bauabschnitt des Gebiets "Östlich Mühlenstraße" ausgesprochen.

Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen, damit der nördliche Teil des Baugebietes fertiggestellt und die gesamte Fläche auch durch eine Straße erschlossen werden kann. Insgesamt 24 Grundstücke werden dann vorgehalten. Im jetzigen Abschnitt werden die sieben letzten Grundstücke verkauft.

29,50 Euro pro Quadratmeter

Der Preis soll, so teilte es Bürgermeister Manfred Mönnikes auf Anfrage unserer Redaktion mit, wie bei den anderen Grundstücken auch, bei 29,50 Euro pro Quadratmeter liegen. Die Baugrundstücke sind zwischen 700 und 800 Quadratmetern groß. Auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern entsteht zudem ein Spielplatz. Die Preise für die Erschließung seien im Vergleich zur Kostenschätzung vom Februar jedoch gestiegen. Um für Interessenten wie jungen Familien attraktiv zu bleiben, werde aber die Gemeinde die Mehrkosten tragen, sodass diese nicht über einen höheren Quadratmeterpreis refinanziert würden, so Mönnikes.









Die Bauarbeiten für die Erschließung des Baugebietes wurden, so heißt es in der Beschlussvorlage zur Ratssitzung, in Kombination mit der Regen- und Schmutzwasserkanalisation einschließlich Grundstücksanschlussleitungen öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt hatten zehn Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Abgabe eines Angebotes angefordert, vier wurden fristgerecht bei der Gemeinde eingereicht.

Sögeler Firma mit günstigstem Angebot

Den Zuschlag hat die Firma Mecklenburg-Schlangen aus Sögel erhalten. Die gesamte Angebotssumme für die Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten beträgt knapp 117.000 Euro. Davon fallen für den Straßenbau und die Oberflächenentwässerung der Straße etwa 95.000 Euro und für die Schmutzwasserkanalisation mit Hausanschlüssen knapp 22.000 Euro an. Die Auftragsvergabe erfolgt unter Vorbehalt einer Prüfung der Ausschreibungsergebnisse durch die Vergabestelle und das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland.