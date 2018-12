Surwold. Im Jahr 2018 ist auch in der Gemeinde Surwold einiges passiert. Es wurden mehr als 50 neuen Bauplätze geschaffen, und mit den Seifenkistenrennen haben die Vereine gezeigt, was alles möglich ist, meint Bürgermeisterin Andrea Schmidt.

Wie Schmidt in ihrem Jahresrückblick mitteilt, sind in diesem Jahr Baugebiete geplant worden, eins in Börgermoor mit etwa 18 Bauplätzen und eins in Börgerwald mit etwa 35 Bauplätzen. Zudem ist der Ausbau der Straßenbeleuchtung und die Umstellung auf LED auf den Weg gebracht worden, so die Bürgermeisterin weiter. An der Kreuzallee würden gerade die noch fehlenden LED-Lampen entlang des Waldes bis zum Sandweg aufgestellt, um den Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen.

Ihr persönlicher Höhepunkt des Jahres war das Seifenkistenrennen im Sommer, meint Schmidt. Die Organisatoren und alle beteiligten Vereine hätten eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt, eine Bereicherung für die Gemeinde.





In der Dorferneuerung ist die Umgestaltung am Sportgelände und der Turnhalle in Börgermoor vorangetrieben worden. Die Mittel aus der Zile-Förderung sind bewilligt, nun müsse man die Ausschreibungsergebnisse abwarten, so Schmidt. Danach können die Arbeiten beginnen. Am Heimathaus soll zudem ein neuer Boule-Platz entstehen. Auch die Sanierung der Bushaltestelle in diesem Bereich wird mit Mitteln aus der ÖPNV gefördert.





Im nächsten Jahr muss sich laut Schmidt um die Zukunft des Netto-Geländes in Börgermoor gekümmert werden, der barierefreie Ausbau der Bushaltestellen und die Kindergartenversorgung stünden ebenfalls an. Hinzu käme noch der Straßenbau, die Entwässerung in den Wohngebieten und die Erschließung der neuen Bauplätze. "Die Bauwilligen warten schon lange darauf", meint Schmidt. Leider seien alle Firmen derzeit sehr ausgelastet, so dauere alles länger als sonst, "aber wir hoffen, dass alles noch bezahlbar bleibt", so die Bürgermeisterin weiter.