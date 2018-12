Esterwegen. Im jüngsten Rat der Samtgemeinde (SG) Nordhümmling hat Verwaltungschef Christoph Hüntelmann "nicht nur auf ein bewegtes, sondern auch ein außergewöhnliches Jahr mit einschneidenden Ereignissen" zurückgeblickt.

Damit sprach Hüntelmann noch einmal den plötzlichen Tod seines Amtsvorgängers Stefan Eichhorn im April an. Der Tod und die Begleitumstände hätten Rat, Verwaltung und auch die Bevölkerung schockiert. "Es war für uns fassungslos und schwer zu begreifen", so Hüntelmann, der ergänzte, dass es nicht leicht gewesen sei, "wieder in normales Fahrwasser zu gelangen".

Das Resultat dieses Ereignisses war dann seine Wahl Hüntelmanns zum neuen Samtgemeindebürgermeister im September. Ein Personalwechsel stand und steht in der Dienststelle Surwold an. Die Nachfolge sei entschieden, so Hüntelmann, der mitteilte, dass es In Surwold künftig eine Dienststellenleiterin geben soll. Weitere Informationen erfolgten im kommenden Jahr, so Hüntelmann. Personelle Verstärkung werde es in Surwold auch ab Januar im Baubereich geben, so dass die Dienststelle dann gut besetzt sein wird.









Im ablaufenden Jahr seien im Rahmen der Rathausmodernisierung Maßnahmen im Wert von einer Million Euro umgesetzt oder in Auftrag gegeben worden. "Es läuft rund und wir sind im Plan", so Hüntelmann. Eine besondere Herausforderung sei hier nicht das Bauprojekt an sich, sondern die Sanierung bei laufendem Verwaltungsbetrieb. Das habe zu einer Kosteneinsparung von "einigen Hunderttausend Euro" geführt, sorge aber auch für viel Lärm bei der täglichen Arbeit. "Das wäre aber nicht möglich, wenn ich nicht auf sein so verständnisvolles Team zurückgreifen könnte", sagte Hüntelmann und dankte allen MItarbeitern für das Verständnis.

Bei der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans habe die Stützpunktfeuerwehr in Surwold ein neues Drehleiterfahrzeug für 480.000 Euro erhalten, das samtgemeindeweit zum Einsatz komme. So habe man zum einen die Leistungsfähigkeit der Nordhümmlinger Wehren deutlich verbessert, gleichzeitig aber auch die Sicherheit der Bevölkerung und der Feuerwehrmitglieder erhöht, so Hüntelmann.

Geld für Schulen und Feuerwehren

2018 wurden laut Verwaltungschef mehr als 300.000 Euro in Schulen (Börgermoor und Bockhorst) und 150.000 Euro in Sporthallen in Surwold und Breddenberg investiert. Weitere Mittel sind in die Digitalisierung geflossen. Bei der Abwasserbeseitigung wurden 380.000 Euro in die energetische Optimierung und 180.000 Euro in einen Klärschlammhochbehälter bei der Kläranlage Surwold investiert.

Im kommenden Jahr stehen Sanierungen am Schulzentrum in Esterwegen an. Die Trakte II und III werden barrierefrei umgebaut. Mit 1,8 Millionen Euro sei dies "ein harter Brocken, den es zu stemmen gilt". Weitere Investitionen sind am Schulzentrum Börgermoor sowie der Sporthallen in Hilkenbrook, Breddenberg und Bockhorst an. "Das alles zusammen lässt sich in 2019 aber nur finanzieren, wenn auch Fördermittel fließen, auf die wir hoffen", sagte Hüntelmann.









Im Bereich Feuerwehr steht voraussichtlich der Bau eines Feuerwehrhauses in Hilkenbrook auf der Agenda, eine Maßnahme im Bereich einer halben Million Euro. Für die Stützpunktfeuerwehr Surwold steht ein Rettungsboot auf dem Plan. Das Rathausprojekt soll bis Mitte 2019 abgeschlossen werden. Hierfür sind noch rund 700.000 Euro zu investieren. Einen Schwerpunkt lege er auf die Familien- und Kinderfreundlichkeit, so Hüntelmann. Daher würden auch in den Mitgliedsgemeinden als Ergänzung zum Schulbereich Krippen- und Kita-Plätze geschaffen.