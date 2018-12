Esterwegen. Er ist selbstbewusst in den Wettkampf gegangen – und hat sich souverän den Titel des Deutschen Meisters im Schnelltapezieren geholt. Willem Korte (36) aus Esterwegen hat die Trophäe in neuer Bestzeit erlangt.

Bereits im Vorwettkampf in Bremen hatte der Malermeister eine starke Zeit vorgelegt und sich für das Finale der Meisterschaften, das jetzt in Wuppertal bei der Firma Erfurt Raufaser stattfand, einiges vorgenommen. Musste er in der Vorrunde noch eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern möglichst schnell mit einer Tapete bekleben, so waren es im Finale 16 Quadratmeter, die schnell und sauber bearbeitet wurden.





Im vergangenen Jahr hatte der Sieger eine Zeit von 14.24 Minuten für die Fläche benötigt. Mit zwölf Minuten hatte sich Korte die Latte schon selbst sehr hoch gelegt. Letztlich ging es ihm in Wuppertal aber so gut von der Hand, dass er die 16 Quadratmeter in 10.15 Minuten erledigte – so war ihm der Titel des Deutschen Meisters nicht mehr zu nehmen. "Eigentlich war ich schon nach 9.55 Minuten fertig", erklärt Korte im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei der Kontrolle des Ergebnisses waren aber zwei keine Fehler aufgefallen, für die es jeweils zehn Sekunden "Strafzeit" gab – denn ist ist es laut Korte die schnellste Zeit in der Geschichte des Wettbewerbs. Als Gewinn gab es eine Geldprämie und eine Drei-Liter-Sektflasche.

16 Profis traten an

Dennoch war die Aufgabe nicht leicht. Vor den Augen der Juroren und auch der Mitbewerber – insgesamt 16 Malergesellen und Malermeister hatten sich deutschlandweit qualifiziert – musste die Fläche sehr präzise tapeziert werden. Währenddessen lief eine Stoppuhr und ein Moderator kommentierte das Geschehen über ein Mikrofon. Auch wenn das Niveau in diesem Jahr laut Korte sehr hoch war, ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen. Ein Konkurrent wäre ihm fast noch gefährlich geworden, meint Korte. Doch der musste sich mit ebenfalls starken 10.31 Minuten mit dem zweiten Platz zufriedengeben.





Gemeinsam mit seinem Bruder Klaus Korte, der das Familienunternehmen in Esterwegen leitet, machte sich der frischgebackene Deutsche Meister wieder auf den Weg nach Esterwegen. Dort warteten abends Familie, Freunde, Kollegen und Nachbarn schon auf ihn, seine Frau Jaqueline hatte, sehr zu seiner Freude, eine Party organisiert, wie Korte berichtet. Seiner Frau gilt auch ein besonderer Dank, denn sie habe ihn immer bei seinem Vorhaben unterstützt und den Rücken freigehalten, sagt der 36-Jährige.

Anzeige Anzeige

Titel verstorbenem Vater gewidmet

Seine eigentliche Motivation zur Teilnahme am Wettkampf geht aber auf seinen verstorbenen Vater, Wilhelm Korte, Gründer des Familienunternehmens, zurück. Ihm widmet er den Titel, da er es war, der ihn schon vor Jahen dazu animiert hatte, am Wettbewerb teilzunehmen. "Ich hatte aber immer etwas Bammel davor", gibt Korte zu. Diese Bedenken waren aber spätestens nach dem Vorentscheid in Bremen ausgeräumt. Nach dem jetzigen Sieg heißt seine Mission "Titelverteidigung" im kommenden Jahr, so Korte.