Surwold. Mit einem 40-Tonner voll mit Hilfsgütern haben sich Mitglieder des Sozial-Ehrenamtlichen Vereins Ostfriesland/Emsland von Surwold auf den Weg nach Polen gemacht.

In den vergangenen Wochen hat der Anfang 2017 existierende Verein zahlreiche Hilfsgüter gesammelt und im Gewerbegebiet am Querkanal in Surwold gelagert. Am Donnerstag hat sich gut ein Dutzend Helfer mit Vereinsgründer und Vorsitzendem Hermann Wellens dort getroffen, um alles auf einen großen Lkw zu laden.

Lager voll bis unter das Dach

Das angemietete Lager war bis unter die Decke voll mit den Hilfsgütern, die in Polen verteilt werden. Wie Wellens im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, wird der Transport die Stadt Stronie Slaskie in Niederschlesien am Samstag erreichen. An Bord sind Fahrräder, Rollstühle, Krankenbetten, Spielwaren, Kleidung, Haushaltswaren, Hygieneartikel, Lebensmittel und sogar die Ausstattung für eine Arztpraxis. Die Waren seien von Menschen aus dem nördlichen Emsland und dem südlichen Ostfriesland gespendet worden.

Eine Woche vor Ort

Wie Wellens weiter erklärt, fahren die Helfer mit und organisieren vor Ort auch die Verteilung der Güter. Eine Woche bleiben sie dort. In einer Halle werden die Spenden zwischengelagert und dann an sechs weitere Orte aufgeteilt. Vom Transport profitieren eine Psychiatrie, ein Kinderheim, ein Altenheim, ein Krankenhaus und zwei Ärzte. Auch an Privatpersonen werden die Waren verteilt. „Die Versorgung vor Ort ist schlecht, besonders medizinische Geräte werden dringend benötigt“, weiß Wellens, der seit mehr als 20 Jahren Hilfstranporte nach Polen organisiert. Bis vor zwei Jahren hat er über die Malteser die Fahrten gemanagt, seit der Gründung des Sozial-Ehrenamtlichen Vereins habe dieser die Aufgabe übernommen, so Wellens.

Verein hat 70 Mitglieder

Mittlerweile habe der Verein schon mehr als 70 Mitglieder, berichtet der aus Burlage stammende Wellens. An mehreren Tagen hatten diese die Spenden an unterschiedlichen Orten entgegengenommen. Um den Transport auch finanziell tragen zu können, hatte der Verein zudem um eine kleine Geldspende bei der Abgabe der Güter gebeten, da eine Speditionsfirma bezahlt werden muss. In der Regel komme man aber nicht auf die Summe von etwa 2000 Euro, die für einen Transport benötigt werde. Den Rest müsse dann der Verein tragen.

Auf Spenden angewiesen

Aus diesem Grund bittet Wellens weiterhin um Spenden – sowohl Waren als auch Geld. Auch würde er sich freuen, wenn ein Spediteur einen Lastwagen für eine künftige Tour sponsern könnte. Die nächste Fahrt nach Polen steht im März an. Zwei Mal im Jahr organisiert der Verein die Touren. Hermann Wellens kann unter Telefon 04967/781 erreicht werden.