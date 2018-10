Surwold. Der Kindergarten-Neubau im Schatten der St.-Josef-Kirche im Surwolder Ortsteil Börgerwald gewinnt an ersten Konturen. Bis zum kommenden Sommer soll der 2,3-Millionen-Euro-Neubau bezugsfertig sein.

Nach Abschluss der Erdarbeiten auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Areal neben dem katholischen Gotteshaus an der Kirchstraße ziehen Maurer in diesen Tagen die Wände aus Kalkstein hoch. „Wir stecken mitten in den Hochbauarbeiten“, sagt Architekt Karl-Heinz Otten vom Architekturbüro Knipper Kleine in Sögel. In gut vier Wochen sollen die Arbeiten an dem Dachstuhl beginnen. „Vor Weihnachten wollen wir alles unter Dach haben“, betont Otten bei einer Stippvisite mit Kirchenvorstandsmitgliedern, Pfarrer Karl-Heinz Santel und der Surwolder Bürgermeisterin Andrea Schmidt (CDU) auf der Baustelle.

Der Neubau auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern umfasst zwei Regelgruppen mit je 25 Plätzen sowie zwei Krippengruppen mit je 15 Plätzen für unter Dreijährige. Wie Schmidt erklärt, besteht zudem die Option auf eine dritte Krippengruppe.

Träger der Einrichtung wird wie auch beim bisherigen Kindergarten die katholische Kirchengemeinde sein. Auch der Name bleibt derselbe, wie Pfarrer betont: „Kindergarten St. Josef Börgerwald“.

Neubau wirtschaftlicher als großer Anbau

So heißt auch der bisherige Kindergarten an der Gartenstraße nahe dem Freibad in dem Surwolder Ortsteil. Eine Sanierung und Erweiterung des Gebäudes aus den 1970er-Jahren angesichts knapper Betreuungsplätze bei steigendem Bedarf hat sich nach Auffassung der Kirchengemeinde im Vergleich zu einem Neubau aber als weniger wirtschaftlich erwiesen. Nach den Worten von Kirchenvorstandsmitglied Bernd Terhalle laufen derzeit Verhandlungen zum Verkauf des Grundstücks samt Altbau. Wer der potenzielle Käufer ist, verraten die Beteiligten auch auf Nachfrage unserer Redaktion nicht. Fest steht, dass die künftige Nutzung des Gebäudes an Auflagen geknüpft sein werde, wie Kirchenvorstandsmitglied Bernd Terhalle erläutert. Demnach darf der neue Besitzer dort beispielsweise keine Kindertagesstätte oder eine Großgastronomie betreiben.

Das Geld aus dem Grundstücksverkauf wird in die Finanzierung des Neubaus einfließen. Mit Fördermitteln wird überdies vom Bund, vom Land, vom Landkreis Emsland, vom Bistum Osnabrück sowie von der Gemeinde Surwold gerechnet.

Nachfrage nach Plätzen kann bedient werden

Was die aktuelle Nachfrage nach Betreuungsplätzen betrifft, kann die Gemeinde derzeit alle Kinder in Surwold unterbringen, betont Bürgermeisterin Schmidt. Im Kindergarten Börgermoor wurde dafür auf eine Containerlösung zurückgegriffen.

Anzeige Anzeige

In seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 24. Oktober (19.30 Uhr im Rathaus), will der Surwolder Gemeinderat unterdessen das geplante Neubaugebiet, das ebenfalls im Bereich der Kirchstraße entstehen soll, weiter auf den Weg bringen. Konkret geht es um fast 40 Grundstücke zwischen der Straße Kirchweg und Erholungsgebiet. Die Bauplätze sollen Bürgermeisterin Schmidt zufolge zwischen 650 und 900 Quadratmeter groß sein. Das Areal südlich der Kirchstraße umfasst etwa 1,6 Hektar. Die ersten Baugrundstücke sollen im Winter vergeben werden, sodass im Frühjahr 2019 die ersten Häuser errichtet werden können.

Bürgermeisterin Schmidt zufolge ist das Bauleitverfahren für den Bereich des Kindergartens und drumherum abgeschlossen. Demnach sind südlich des Kindergartens vier Grundstücke geplant. Sie müssten aber noch erschlossen werden, so Schmidt.

Für die weiteren hinzugekauften Flächen werde die Gemeinde das Bauleitverfahren in der kommenden Ratssitzung starten. Die endgültige Grundstückseinteilung steht Schmidt zufolge noch nicht fest.