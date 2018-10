Surwold. „Keine Frucht hat die Erwartungen erfüllt.“ Thomas Korte, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisvereins Aschendorf-Hümmling, zieht eine ernüchternde Erntebilanz für dieses Jahr. Die über Monate hinweg und nach wie vor anhaltende Trockenheit setzte vielen Landwirten zu. Doch jammern will Korte nicht.

Im Gespräch mit unserer Redaktion auf seinem Hof in Surwold berichtet Korte von Einbußen bei der Getreideernte von 20 bis 25 Prozent. „Es fehlen einfach die Mengen. Vor 50 Jahren hätte so ein Sommer noch zu einer kleinen Hungersnot geführt. Heutzutage können wir die Einbußen global ausgleichen, weil irgendwo auf der Welt immer geerntet wird.“ Einen Vorteil habe die Dürre aber gehabt: „Für die zugegeben schmale Ernte waren die Bedingungen gut, da die Früchte trocken von den Feldern geholt werden konnten.“

„Da kann ein Landwirt nichts für“

Noch dramatischer als bei der Getreide sieht es dem Kreisvereins-Vorsitzenden zufolge bei den Kartoffeln aus. „Hier haben wir im Vergleich zu den Vorjahren einen geringeren Ertrag von 40 bis 50 Prozent.“ Komplett abgeschlossen ist die Kartoffelernte in der Region noch nicht, aber die Tendenz sei deutlich. Korte: „Je weiter es in den Herbst geht, desto höher werden die Verluste.“

Etwas aufgefangen werden die Verluste nach seinen Worten durch den höheren Stärkegehalt der Kartoffeln sowie einem Erlass von Strafzahlungen der Kartoffelabnehmer gegenüber den Bauern aufgrund nicht gelieferter, aber zu Jahresbeginn vereinbarter Abgabemengen. „Aufgrund der Trockenheit war etwas anderes gar nicht möglich. Es fehlte einfach das Wasser. Da kann ein Landwirt nichts für.“

Nur sieben von 40 Tonnen geerntet

Im nördlichen Emsland hat es laut Korte aber auch Unterschiede zwischen der Ertragsmenge gegeben. „Wichtig ist auch die Qualität des Bodens. Ein Landwirt in Sögel hat von erwarteten 40 Tonnen nur sieben geerntet.“ Die sandigen Böden auf dem Hümmling würden das Wasser nicht so gut speichern wie die moorigen Flächen an der Ems, auf denen der Ertrag etwas besser sei.

Gelitten unter der Dürre hat auch der Mais. „Auf vielen Flächen haben die Pflanzen keine Kolben gebildet. Hinzu kam häufig noch der Brandpilz-Befall“, so Korte. Die Ertragseinbußen beim Mais beziffert er auf rund 40 Prozent.

In Schockstarre aus dem Fenster blickend

Aufgrund der fehlenden Mengen und geringeren Qualität der Pflanzen müssten viele Landwirte jetzt beim Futter für ihre Tiere zukaufen. „Hinzu kommt, dass die Kosten für Pacht, Aussaat oder Behandlung der Felder bleiben.“ Doch auch wenn eine Regenphase nicht in Sicht sei und die Bauern ihre Herbstsaat aufgrund der Trockenheit noch nicht ausbringen, will Korte nicht jammern. „Viele Landwirte haben sich an die tollen Bedingungen und optimalen Erträgen in den vergangenen Jahren gewöhnt. Dieses Jahr zeigt, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist.“

Unter den hiesigen Bauern habe er in diesem Sommer auch kaum Wehklagen vernommen. „Vielmehr wurde es immer ruhiger. Es schien, als ob meine Berufskollegen in eine Schockstarre fielen und hilflos aus dem Fenster blickten.“

„Dieses Jahr können die meisten gut wegstecken“

Von den vom Staat zugesagten Millionen-Nothilfen hält Korte wenig. „Wir wollen kein Geld. Was wir fordern, ist Chancengleichheit gegenüber unseren EU-Nachbarn sowie vernünftige Rahmenbedingungen, die es uns leichter machen, Rücklagen zu bilden.“ Nach seiner Kenntnis hat kein Landwirt aus dem nördlichen Emsland eine Nothilfe in Anspruch nehmen müssen. „Dieses eine Jahr können die meisten gut wegstecken, weil die allermeisten Betriebe noch andere Standbeine haben und nicht nur reinen Ackerbau betreiben.“

Ein weiteres Dürre-Jahr würde Korte zufolge allerdings weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. „Dann wäre für viele Schluss.“ Damit das nicht eintritt, hofft er über den Winter auf stetigen Regen. „Nicht zu heftig. Aber durchaus so, dass das Wasser auch wieder in unteren Schichten ankommt.“