Zwei Einbrüche am Montagmorgen in Börgermoor MEC öffnen

Einbrecher sind in eine Pizzeria an der Schulstraße in Börgermoor eingebrochen. Symbolfoto: dpa

Börgermoor. Einbrecher sind in der Nacht zu Montag, 15. Oktober 2018, in eine Pizzeria an der Schulstraße in Börgermoor eingebrochen. Zudem registrierte die Polizei in der selben Nacht einen versuchten Einbruch in unmittelbarer Nähe.