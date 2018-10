Börgermoor/Ihrhove. Sein „Vergehen“: die Zuneigung zu Männern. Sein Urteil: Einweisung in das Strafgefangenenlager in Esterwegen. Sein Schicksal: erschossen in den Wirren des Kriegsendes im April 1945 in Ihrhove. Über den Tod des Wehrmachtangehörigen Emil Köster hat der Ihrhover Heimatforscher Hermann Adams jetzt eine 70-seitige Dokumentation herausgebracht.

„Erschossen am 18. April 1945 in Ihrhove - Westoverledingen“ - auf 70 Seiten erzählt Adams in seinem unter diesem Titel erschienenen Werk von den Hintergründen der grausamen Tat. Dabei geht der 77-jährige Heimatforscher auch auf die Strafgefangenenlager in Aschendorfermoor, Börgermoor und Brualermoor ein, die zu den sogenannten Emslandlagern gehörten. Zwei Jahre recherchierte der Autor für sein Buch. Dabei sprach er unter anderem mit Zeitzeugen und suchte verschiedene Bundesarchive sowie die Dienststelle für Wehrmachtsangehörige in Berlin auf. Wissenschaftlich begleitet wurde Adams von Dr. Paul Weßels, Leiter der Auricher Landschaftsbibliothek.

Im Freiburger Bundesarchiv fündig

Kurz vor Kriegsende wurde der aus Bremen stammende Häftling Emil Köster von zwei aus Westoverledingen stammenden Wachleuten erschossen, die bis zur Auflösung der Lager Börgermoor und Brualermoor und im Anschluss in Aschendorfermoor ihren Dienst als Aufseher verrichteten. Köster war bis zur Auflösung des KZ Esterwegen untergebracht, wo er am 13. Oktober 1944 ankam. Dies geht aus der Aufnahmebestätigung des KZ hervor, die Adams im Bundesarchiv in Freiburg fand.

Treck von Börgermoor nach Leer

In den Wirren des Kriegsendes mussten die Gefangenen aus Esterwegen zunächst weiter in das Lager Börgermoor ziehen. Als sich auch das in der Auflösung befand, wurde seitens der Nationalsozialisten die Order eines weiteres Umzugs nach Leer herausgegeben. „Dem Treck gehörten rund 900 Gefangene an. Doch in Leer wollte diese keiner haben“, berichtet Adams. Auf halber Strecke stoppte der Marsch in Collinghorst, der nun nicht mehr nach Leer, sondern nach Aschendorfermoor ziehen sollte. „Unter den Gefangenen sorgte das natürlich für noch mehr Unruhe und viele versuchten, die Gelegenheit für eine Flucht zu nutzen“, fand der 77-Jährige bei seinen Recherchen heraus. Unter ihnen auch Köster.

„Alle Älteren hier im Ort wissen davon, aber keiner hat darüber gesprochen“

In einem Graben wurde er kurze Zeit später entdeckt und eine Woche im Ihrhover Feuerwehrhaus eingesperrt. Dies geht aus dem damaligen Protokoll einer Gemeindeschwester hervor. Am 18. April 1945 holten zwei Wachleute in blauer Uniform den geschwächten Häftling ab, legten ihn in eine Zweiradkarre und brachten ihn zum Ihrhover Friedhof, wo er erschossen wurde. „Alle Älteren hier im Ort wissen davon, aber keiner hat darüber gesprochen“, erzählt Adams. Diese Haltung bekam der Heimatforscher auch in Gesprächen mit den Zeitzeugen zu spüren. „Es war schwierig und man musste sich langsam herantasten, ehe sie anfingen, darüber zu reden.“

Von Kameraden verpfiffen

Für die Tat an den Wehrmachtangehörigen Köster, der aufgrund seiner Zuneigung zu Männern von seinen Kameraden verpfiffen und zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, mussten sich die beiden Wachleute nach dem Krieg in Oldenburg vor Gericht verantworten. Einer der beiden nahm sich vor der Urteilsverkündung am 30. Dezember 1945 in seiner Zelle das Leben. Der zweite Aufseher musste laut Adams ein weiteres Jahr im Gefängnis bleiben, ehe er im Anschluss in seiner ostfriesischen Heimat den Lebensabend verbrachte.

Enkel eines Wachmanns will mehr wissen

Ein Enkel von einem der beiden Wachmänner hatte vor zwei Jahren den Kontakt zu Adams gesucht, weil er Unterlagen über seinen Großvater fand, die darauf hindeuteten, dass sein Opa an der Tat in Ihrhove beteiligt gewesen sein soll. „Das hat natürlich meinen Ehrgeiz geweckt, mich intensiver damit zu befassen“, erklärt der 77-Jährige.

Für Kurt Buck, Leiter des Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Emslandlager in Esterwegen, sind solche Recherchen ein Glücksfall. „Dass Einzelschicksale wie dieses aufbereitet werden, können wir nur unterstützen. Diese Arbeit ist ganz wichtig. Für uns ist sie jedoch kaum zu leisten, weil es den Kontakt zu Zeitzeugen braucht, den meist nur im Ort verwurzelte Autoren haben können.“