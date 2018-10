Surwold. Auf der Kreuzallee in Surwold sind gegen 13 Uhr bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen ersten Angaben der Polizei zufolge zwei Personen verletzt worden.

Die Feuerwehr musste mindestens eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort. Die Bergungsarbeiten dauern an, so dass es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.