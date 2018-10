20-Jährige fährt in Esterwegen frontal gegen Baum MEC öffnen

Esterwegen. Eine 20-Jährige ist in Esterwegen im Landkreis Emsland frontal gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Auf der B 401 Richtung Oldenburg kam sie am frühen Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte.