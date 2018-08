Rasanz verspricht der erste „Surwolder Kisten-Cup“ am kommenden Sonntag in Börgerwald. Foto: Archiv/Heinz Benken

Surwold. Um punkt zehn Uhr soll am Samstag, 18. August 2018, beim Schulgelände in Börgerwald der Startschuss für den ersten Lauf des Surwolder Seifenkistenrennens fallen. Für die erstmals durchgeführte Veranstaltung erwarten die Organisatoren neben den Rennteilnehmern in mehr als 50 bunten Seifenkisten eine große Zahl an Zuschauern.