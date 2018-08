Im Küstenkanal bei Börgerwald haben mehrere Personen einen Seehund gesichtet. Symbolfoto: Markus Scholz/dpa

Surwold/Norddeich. In den vergangenen Tagen haben sich die Meldungen bei der Seehundstation in Norddeich über die Sichtung eines Seehundes im Küstenkanal bei Börgerwald gehäuft. Auf Nachfrage bestätigte Geschäftsführer Peter Lienau am Freitagnachmittag, dass sich aktuell ein Seehund dort bewegt.