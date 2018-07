Angler fischt Tresor aus Gewässer in Esterwegen MEC öffnen

Aus einem Gewässer zwischen Esterwegen und Hilkenbrook fischte ein Magnet-Angler am Sonntagabend einen Tresor. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa

Esterwegen. Aus einem Gewässer an der Straße Kuhdamm/K 116 in Esterwegen hat ein Magnet-Angler am Sonntagabend einen Tresor gefischt.