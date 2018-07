Johannesburg-Geschäftsführer Franz-Josef Lensker (rechts) hat den Gästen bei einer Führung die Angebote der Einrichtung erläutert. Foto: Mirco Moormann

Surwold. In den kommenden Jahren geht die Hälfte der Lehrer der Förderschule der Johannesburg in denRuhestand. Ausreichend Nachfolger sind laut Schulleiter Ralf-Dieter Punke aber nicht in Sicht.