Moorfläche in Surwold in Brand geraten

Surwold. In Surwold ist am frühen Donnerstagabend am Weideweg am Naturschutzgebiet eine Moorfläche auf 150 Meter Länge und 60 Meter Breite in Brand geraten.