Reptilienzoo Ramsloh

Wann das "Seelter Reptilienhuus" in Ramsloh in der Gemeinde Saterland im Landkreis Cloppenburg eröffnen wird, steht noch nicht fest. Wer sich über den Eröffnungstermin informieren möchte, sollte die Internetseite http://seelter-reptilienhuus.de im Auge behalten. Dort kündigt der Betreiber an, das Besucher einen "umfassenden Blick in die Welt der Reptilien" werden werfen können. Neben einigen Schlangenarten und Echsen werden vor allem Krokodile gezeigt, darunter unter anderem den Mohrenkaiman (Melanosuchus niger), der in Deutschland ausschließlich in dem Privatzoo in Ramsloh zu sehen sein wird.