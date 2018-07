Altersforscher sieht Handlungsbedarf in allen Ebenen MEC öffnen

Der Heidelberger Altersforscher Prof. Dr. Andreas Kruse (Dritter von links) stellte der Seniorenunion (SU) Aschendorf-Hümmling den siebten Altenbericht der Bundesregierung vor. Der Fachbereichsleiter der Samtgemeinde Lathen und stellvertretende Gemeindedirektor, Helmut Wilkens, die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, der SU-Vorsitzende Robert Segna und die Surwolder Bürgermeisterin Andrea Schmidt begrüßten den Referenten. Foto: Brand

Surwold. Mit den Herausforderungen für ein „Erfülltes Leben bis ins hohe Alter“ hat sich der Heidelberger Altersforscher Prof. Dr. Andreas Kruse während einer Veranstaltung der Senioren-Union (SU) Aschendorf-Hümmling in Surwold befasst. Kruse machte anhand von Bespielen deutlich, dass nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch in der Gesellschaft an vielen Stellen Handhandlungsbedarf bestehe.