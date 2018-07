Technischer Defekt: Auto in Surwold brennt aus MEC öffnen

Zu einem Autobrand musste die Polizei am Freitagabend nach Surwold ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

pm Surwold. Am Freitagabend ist in der Straße „Wollbrouk“ in Surwold ein Auto komplett ausgebrannt.