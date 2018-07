Ein etwa fünf Hektar großes Stoppelfeld sowie ein 30 Meter breiter Streifen eines Fichtenwaldes sind bei dem Brand in Breddenberg beschädigt worden. Foto: Samtgemeinde Nordhümmling/Feuerwehr

dgt/br Breddenberg. Die Serie von Flächenbränden in der derzeit laufenden Getreideernte im nördlichen Emsland reißt nicht ab: Am Dienstagabend ist ein etwa fünf Hektar großes, landwirtschaftlich genutztes Flurstück in Breddenberg in der Samtgemeinde Nordhümmling in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auch auf ein Waldstück über.