Surwold. Nach langem Hin und Her hat der Verein Tierhilfe Papenburg und Umgebung als Betreiber des Tierheims in Surwold nun auch offiziell einen neuen und eingetragenen Vorstand. Die Annahme von Fundtieren wurde derweil gestoppt.

Das Registergericht Osnabrück als Vereinsregister für den Landkreis Emsland bestätigte auf Anfrage, dass am 8. Mai 2018 die Wahl, die am Samstag, 30. März, auf dem Gelände des Tierheims am Querkanal stattgefunden hat, anerkannt wurde. Damit gelten Kurt Lohmann, der in der Pflegestelle des Tierheims an der Nordstraße in Rastdorf lebt, als Vorsitzender und Erika Schulz aus Papenburg als stellvertretende Vorsitzende offiziell als Vertretungsberechtigte für den Verein. Weitere eingetragene Vorstandsposten hat der Verein nicht.

In die Schlagzeilen geraten

Wie berichtet, waren beide bereits am 20. Januar bei einer Mitgliederversammlung gewählt worden, dagegen war die bisherige Vorsitzende Bärbel Lohmann vorgegangen. Deshalb war eine weitere Versammlung am 30. März anberaumt worden, auch dagegen hatte sie sich im Vorfeld und im Nachgang gewehrt, diesmal aber erfolglos. Das Tierheim war in den vergangenen Monaten aus verschiedenen Gründen in die Schlagzeilen geraten. Unter anderem hatten sich Hundebesitzer, deren Tiere entlaufen waren und die im Tierheim Surwold abgegeben worden waren, darüber beschwert, dass die Hunde den Besitzern nicht herausgegeben wurden. Außerdem hatten sich mehrere ehrenamtliche Helfer von Bärbel Lohmann abgewendet, weil sie sich schlecht behandelt gefühlt hatten. Die Leiterin kann aus gesundheitlichen Gründen schon seit Mitte 2016 selber kaum mehr mit anpacken und ist ans Bett gebunden, hatte sie bereits im Dezember 2017 unserer Redaktion bestätigt. Beim Streit innerhalb der Familie Lohmann geht es dem Vernehmen nach vor allem um den Zugriff auf die Immobilien des Vereins, die zum Teil aus Erbschaften aus früherer Zeit von Tierfreunden stammen.

Annahme von Fundtieren gestoppt

Derweil hat der Verein die Annahme von Fundtieren, die auf dem Territorium der Samtgemeinde Nordhümmling gefunden werden, gestoppt. Deshalb fließen vorerst auch keine Fördergelder mehr an das Tierheim, bestätigte Surwolds Bürgermeisterin Andrea Schmidt (CDU) auf Anfrage. Eine neue Lösung, was mit Fundtieren passiere, gebe es noch nicht. Eine Möglichkeit könnte sein, Hundezwinger oder andere Unterbringungsmöglichkeiten an den Bauhöfen in Surwold und Esterwegen zu schaffen. Solche Lösungen gibt es auch in Nachbarkommunen, zum Beispiel Dörpen und Lathen. Die Fundtierannahme ist eine Pflichtaufgabe für Kommunen.

Erneuter Ortstermin des Veterinäramtes

Der Landkreis bestätigte auf Anfrage, dass es erneut einen Ortstermin des Veterinäramtes am Querkanal gegeben hat. „Die Kontrolle wurde am 2. Mai durchgeführt. Dabei ging es insbesondere darum, die Verpflegung der Katzen sicherzustellen“, teilte Anja Rohde, Sprecherin der Kreisbehörde, auf Anfrage mit. Bei der Überprüfung zeigten sich die Katzen „prinzipiell in gutem Ernährungs- und Pflegezustand“. Dennoch gab es auch Beanstandungen. Bei zwei Katzen sei aufgrund einer Erkrankung eine tierärztliche Behandlung angeordnet worden. Angeordnet wurde zudem, dass die Versorgung der Tiere durch zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewährleisten sei. Die Katzen sollen nach Informationen unserer Redaktion wieder verstärkt im Inneren der Vereinsgebäude gehalten werden und nicht mehr als Freigänger, damit ein Herumstreunen durch die Umgebung unterbunden wird und so sich Erkrankungen weniger schnell übertragen können. Die Pflegestation Rastdorf wird weiterhin betrieben, so Rohde.

Wie viele Tiere der Verein in beiden Örtlichkeiten in Surwold und Rastdorf in Obhut hat, ist unklar. Der neue Vorsitzende Kurt Lohmann war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach Informationen unserer Redaktion befinden sich in Surwold noch rund 80 Katzen und in Rastdorf etwa 100.

