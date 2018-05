Tange. Am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, wird in Tange im Landkreis Ammerland wieder Frühtanz gefeiert. Unsere Redaktion hat zehn mal zwei Freikarten verlost. Jetzt sind die Gewinner ausgelost worden.

Jeweils zwei e-Tickets, die zum freien Eintritt an den Zugängen des Frühtanz berechtigen, bekommen zugesendet: Simon Stindt (Esterwegen), Uwe Kröger (Heede), Horst Ihnken (Börger), Julia Janssen (Werlte), Florian Kanne-Scludde (Papenburg-Nenndorf), Vanessa Rüdenbusch (Oldenburg), Oliver Fehr, Oliver Karpow (beide Neulehe), Manuel Niemann und Janina Lohmann (beide Surwold).

Die E-Mail mit den e-Tickets ist an die Emailadresse gesendet worden, mit der an dem Gewinnspiel teilgenommen wurde. Falls die Nachricht nicht angekommen sein sollte oder bei anderen Rückfragen bitte in der Redaktion der Ems-Zeitung melden, per E-Mail an d.gonzalez-tepper@noz.de oder 04961/80818.

Mehr als 15 Künstler und Discjockeys

Auch in diesem Jahr wird in dem kleinen Dorf Tange bei Apen wieder auf mehr als 30.000 Quadratmeter Fläche gefeiert. Mehr als 15 Künstler und Discjockeys werden ab 8 Uhr morgens für Stimmung sorgen. Zu den bekanntesten gehören:

Schlagerbarde Mickie Krause („Schatzi schenk mir ein Foto“, „Zehn nackte Friseusen“)

Ex-Erotikdarstellerin Mia Julia Brückner („Oh Baby“, „Mallorca da bin ich daheim“)

der „singende Friseur“ Tim Toupet („Heut ist so ein schöner Tag“/Fliegerlied)

das Model Isi Glück, die eigentlich Isabel Gülck heißt und derzeit mit dem Hit „Ich will zurück zu Dir“ (Hände hoch Malle) auf Mallorca durchstartet.

Darüber hinaus drehen mehrere DJs an den Reglern und den Plattentellern:

„Gestört aber Geil“ wird vom Veranstalter als „derzeit bekanntestes DJ Duo Deutschlands“ gefeiert, sie sind aktuell mit dem Remix von „Pocahontas“ in den Charts vertreten.

„DIA Plattenpussys“

Steve Norton

Sebastian Willms & Chris Caruso

Weitere Infos zum Frühtanz Tange finden Sie in diesem Text oder unter www.tange-fruehtanz.de.