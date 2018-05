isp Surwold. Bei einem Besuch der Johannesburg in Surwold hat Direktor Franz-Josef Lensker den Generaloberer der Ordensgemeinschaft „Herz-Jesu-Missionare“, Pater Mario Abzalón Alvarado Tovar, über die Tätigkeiten der Einrichtung informiert. Die Ordensgemeinschaft ist seit vielen Jahren Träger der Johannesburg.

Von der Grund- und Oberschule, über die Turnhalle bis hin zu den Wohngruppen und Werkstätten ließ sich Pater Tovar alles auf dem Gelände der Johannesburg zeigen. „Insgesamt 1000 Leute bewegen sich mittlerweile auf der Burg“, erzählte Direktor Lensker dem Generalsuperior. „Es kümmern sich insgesamt 350 Mitarbeiter um etwa 650 Jungen und Mädchen dieser Einrichtung.“

Eine Perspektive bieten

Davon würden Lensker zufolge allerdings nur etwa 170 junge Menschen in der Einrichtung auf dem Gelände der Johannesburg oder in umliegenden Orten leben. Darüber hinaus habe die seit etwa 105 Jahren bestehende Einrichtung insgesamt 15 Gruppen. „Wir sind der Überzeugung, dass wir den jungen Leuten durch die Schule und die Berufsausbildung eine Perspektive bieten können“, sagte Andreas Depping, Leiter der Berufsbildenden Schulen (BBS) der Johannesburg.

48 Berufe in insgesamt zehn Berufsfeldern

48 Berufe in insgesamt zehn Berufsfeldern können junge Menschen mit Benachteiligungen und Handicaps auf dem rund 140 Hektar großen Gelände erlernen. Dabei wird neben einer normalen Ausbildung auch eine theoriereduzierte Ausbildung für lernbehinderte junge Menschen angeboten. „Die Auszubildenden lernen das Gleiche wie bei einer üblichen Ausbildung, nur werden einige Theorieteile reduzierter behandelt“, erklärte der Direktor. So würden die Jungen und Mädchen einen Berufsabschluss erlangen und ihnen sei die Möglichkeit gegeben, sich am Markt mit einer Qualifikation zu bewerben. „Es ist im Endeffekt nicht wichtig, was man wird“, sagte der Generaloberer. „Es ist nur wichtig, dass man etwas wird.“

Das oberste Ziel der Einrichtung sei es, die Kinder wieder in ihre Familien einzugliedern. „Wir möchten das Familienband stärken“, berichtete Lensker. „Dazu muss allerdings nicht allein mit den Kindern, sondern vor allen Dingen auch mit den Eltern gearbeitet werden.“