isp Esterwegen. Das Frühlingsfest in Esterwegen hat bei bestem Wetter zahlreiche Besucher auf die Straßen der Hümmlinggemeinde gelockt. Die Veranstalter ziehen nun eine Erweiterung für 2019 in Betracht.

„Wir hatten so viele Besucher, dass wir sogar überlegen, das Fest im nächsten Jahr noch zu erweitern“, sagte Christel Rieken, erste Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Esterwegen über die vielen Besucher des Frühlingsfestes. Gemeinsam mit dem Touristikverein hatte dieser ein vielfältiges Programm für die alljährliche Veranstaltung auf die Beine gestellt. Gestartet war das Fest am Sonntag, 6. Mai, bereits um 10 Uhr mit einem Floh- und Trödelmarkt entlang der Poststraße. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr haben neben einer Vielzahl professioneller Stände auch viele örtliche Händler ihre Waren im Rahmen des Flohmarktes angeboten. „Schon um halb zehn waren die Straßen komplett gefüllt“, sagte Rieken.

Zudem hat die Freiwillige Feuerwehr Esterwegen eine etwa 45-minütige Schauübung gezeigt, wobei eine patientenorientierte Rettung dargestellt wurde. Der Verein Islamische Gemeinde Esterwegen war mit einem reichhaltigen Angebot an orientalischen Spezialitäten vertreten. Darüber hinaus waren auch zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und das soziale Kaufhaus „Esterweger Lädchen“ sowie eine örtliche Musikschule boten die Gelegenheit, sich in ihren Geschäftsräumen einmal umzuschauen.

Für die kleinen Besucher hatten die Veranstalter wie bereits in den Jahren zuvor eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell aufgestellt. Außerdem sorgten auch ein Trampolin und eine Luftrutsche für viel Begeisterung bei den Kindern.