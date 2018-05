isp Hilkenbrook. Mit besonderem Augenmerk hat der Heimatverein Hilkenbrook seinen jährlichen Weihnachtsmarkt in seiner Generalversammlung betrachtet, der in 2017 gut besucht war. Außerdem blickte der Verein auf vergangene Aktionen zurück.

Besonders gut angekommen, sei im vergangenen Jahr der Hilkenbrooker Weihnachtsmarkt. „Nach der Veranstaltung war so gut wie alles ausverkauft“, berichtete Hermann Olliges, Vorsitzender des Heimatvereins. Geplant sei es, den Weihnachtsmarkt alle zwei Jahre in Abwechslung mit dem Pfarrfest zu organisieren. „Allerdings war der Weihnachtsmarkt so gut besucht, dass wir überlegen, ihn dieses Jahr noch einmal zu veranstalten und er erst ab dann im Abstand von zwei Jahren stattfindet“, sagte der Vorsitzende. Finanziell profitieren, würde der Heimatverein davon nicht, da beispielsweise auch kein Standgeld verlangt würde. „Aber alle sind so super zufrieden“, berichtete Olliges. „Für uns wäre das Standgeld nicht die Welt und für jeden Einzelnen eine ganze Menge.“

Neben einem Ausflug zu der Emsflower nach Emsbüren und einer Fahrradtour zu der Scharreler Mühle habe der Verein zudem viele Aktionen innerhalb der Gemeinde durchgeführt, hieß es in der Sitzung. Unter anderem habe er sich im vergangenen Jahr erneut um die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Dorfplatz gekümmert. Darüber hinaus sorgte der Heimatverein zusammen mit vielen freiwilligen Helfern für einen sauberen Ort bei der Aktion Dorfreinigung. „Der Heimatverein ist sehr aktiv“, sagte Hilkenbrooks Bürgermeister Bernhard Düvel (CDU). „Es ist sehr schön, wie ihr unsere Gemeinde nach außen repräsentiert.“

Im Zuge der Vorstandswahlen wurden Irmgard Pohlabeln, Maria Lange, Josef Nordmann und Theo Kaiser einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.