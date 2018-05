Esterwegen. Einen Haushalt mit Rekordinvestitionen hat der Rat der Samtgemeinde Nordhümmling verabschiedet. Knapp fünf Millionen Euro werden in die Hand genommen.

Wie der Erste Samtgemeinderat Christoph Hüntelmann mitteilte, habe es der neue Haushalt mit Blick auf das vergangene Jahr „in sich“. 2017 hatte die Samtgemeinde lediglich 700.000 Euro investiert. Nun fallen die größten Summen auf die Schulen, Feuerwehren und die Abwasserbeseitigung. Für 800.000 Euro werden zwei Gebäude (Trakte 2 und 3) des Schulzentrums Esterwegen umgebaut, erweitert und saniert. Im kommenden Jahr würden dafür weitere 900.000 Euro aufgebracht, so Hüntelmann. 200.000 Euro werden in die Sanierung der Grundschule Bockhorst investiert. Auch die Medienausstattungen der Schulen sollen weiter verbessert und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Grundsätzlich würden auch die Budgets der Schulen aufgestockt. Weiter werde auch in den Umbau des Rathauses, der sich laut Hüntelmann im Zeitplan befinde, investiert.

Neues Drehleiter-Fahrzeug für Surwold

Die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans, wodurch in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro in die Wehren der Samtgemeinde investiert werden sollen, wird in diesem Jahr mit einer Million Euro gestartet. Für eine halbe Million Euro werden ein neues Drehleiter-Fahrzeug und ein Rettungsboot für die Feuerwehr Surwold angeschafft, die andere halbe Million wird für bauliche Maßnahmen an den Feuerwehrhäusern Esterwegen und Hilkenbrook genutzt. Hüntelmann betonte, dass die Samtgemeinde Nordhümmling die erste Kommune im Nordkreis Emsland sei, die einen solchen Bedarfsplan umsetze.

Kläranlagen werden optimiert

Für den Ausbau des Abwassernetzes und den Bau eines sogenannten Stapelbehälters für die Kläranlage in Surwold sowie die energetische Optimierung der Kläranlage Esterwegen fallen laut Hüntelmann weitere 500.000 Euro an, „nur um die größten Summen zu nennen“.

Verschuldung bei knapp 5,3 Millionen

Für die Gesamtinvestitionen von fünf Millionen, die sich aus etwa 3,3 Millionen Euro neuer Investitionstätigkeit und einem Haushaltseinnahmerest aus dem Vorjahr ergeben, sei laut Hüntelmann eine Netto-Neuverschuldung von 1,5 Millionen Euro nötig. Für die Tilgung von Krediten werden in diesem Jahr etwa 340.000 Euro aufgebracht. Die Verschuldung der Samtgemeinde steigt damit, so teilte es Hüntelmann auf Nachfrage mit, von 3.761.000 (2017) auf 5.256.000 Ende 2018 an, sofern die gesamten Kreditaufnahmen zum Tragen kommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit von 299 Euro (2017) auf 421 Euro an.

Ergebnishaushalt positiv

„Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Investitionen in den Schulbereich fließen, dann sind diese finanziellen Kraftanstrengungen allemal gerechtfertigt“, sagte Hüntelmann. Erfreulich sei zudem, dass der Ergebnishaushalt trotz der hohen Investitionen mit einem positiven Saldo ausgeglichen gestaltet werden könne. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Überschuss von knapp 17.000 Euro abschließen.