Surwold. In der Gemeinde Surwold werden die Spielplätze aufgewertet. Bis zu den Sommerferien sollen sechs Anlagen erneuert sein.

Letzte Handgriffe haben Heinz Jansen und Clemens Bögemann vom Bauhof der Gemeinde Surwold am Mittwoch in Börgerwald angelegt. Auf dem Spielplatz stellten sie ein sogenanntes Wackeltier auf. Damit ist der Platz, der bereits eine Nestschaukel und einen neuen Zaun erhalten hat, fast fertig. Wie Anja Sebers von der Gemeinde mitteilt, werden noch ein Klettergerüst mit Schaukel und eine Sitzgruppe aufgestellt. Diese müssten allerdings noch geliefert werden.

Neue Spielgeräte für alle Plätze

Laut Spielplatzkonzept sollen alle Spielplätze in der Kommune Sitzgelegenheiten erhalten, auch die neuen Spielgeräte aus beständigem Metall sollen nach derzeitigem Plan bis zu den Sommerferien auf allen Spielplätzen aufgebaut sein. Auch die Spielplätze an der Dahlienstraße und an der Straße Wulfentange werden aufgewertet. Hier werde derzeit eine Anwohnerbefragung ausgewertet. Wie Sebers mitteilt, habe man an allen Plätzen die Anwohner miteinbezogen und die Wünsche abgefragt. Nachdem diese ausgewertet seien, wurden auf den Spielplätzen die alten und nicht mehr guten Spielgeräte und Gebäude entfernt.

Vier Plätze werden zurückgebaut

Auf den gleichen Stand gebracht werden so die Spielplätze Kolpingstraße, Am Vosspand, Nelkenstraße, Dahlienstraße, Lindenstraße und Wulfentange. Sofern nicht bereits vorhanden, bekommen sie zwei Fußballtore, ein Wackeltier, eine Vogelnestschaukel, einen Kletterturm, ein Dreier-Reck, eine Schaukel und eine Sitzgruppe. Insgesamt nimmt die Gemeinde gut 40.000 Euro für die Sanierung der Plätze in die Hand.

Im Zuge des Spielplatzkonzepts entfallen die bisher wenig genutzten Plätze Am Kiefernkamp, Ahornweg, Denkmalsweg und Heideweg. Die Bereiche bleiben als Grünflächen, die auch gepflegt werden, erhalten und könnten künftig wieder als Spielplätze reaktiviert werden, wenn es notwendig wird.