Auf dem Alter entzündet Weihbischof Johannes Wübbe an fünf Stellen Weihrauch. Foto: Marion Lammers

mls Hilkenbrook. Feierlich hat Weihbischof Johannes Wübbe den erneuerten Altar in der St.-Johannes-Kirche in Hilkenbrook gesegnet und gesalbt . Damit sind die umfangreichen Umbauarbeiten in dem Gotteshaus abgeschlossen.