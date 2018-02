Die Polizei konnte kurz nach dem Raub auf den Getränkemarkt im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung den 15-jährigen Friesoyther ausfindig machen. Er trug ein Messer sowie das geraubte Bargeld mit sich. Symbolfoto: dpa

pm/dgt Friesoythe. Die Polizei hat in Friesoythe einen 15-Jährigen festgenommen, der am Dienstagvormittag in seiner Heimatstadt einen Getränkemarkt mit einem Messer überfallen und Bargeld gestohlen haben soll.