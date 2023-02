Präsente als Dankeschön für geleistete Vorstandsarbeit gab es für Hendrik Büscher (links) und Melanie von der Haar (rechts). Markus Bokeloh ist neues Ehrenmitglied. Foto: KLJB Merzen up-down up-down Posten neu besetzt Zwei neue Gesichter im Vorstand der KLJB Merzen Von noz.de | 08.02.2023, 17:55 Uhr

Die Katholische Landjugendbewegung in Merzen setzt auf Kontinuität im Vorstand. In der Generalversammlung wurden die meisten Vorstandsmitgliedern in ihren Ämtern bestätigt. Zwei Posten wurden allerdings neu vergeben.