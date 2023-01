In Merzen wurde ein weißer Skoda Fabia gestohlen. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofitsch up-down up-down Dieb stieg ein und fuhr davon Zustellerin wurde in Merzen das Auto gestohlen Von Martin Schmitz | 03.01.2023, 16:19 Uhr

In Merzen wurde einer Zustellerin am Dienstag, 3. Januar, in aller Frühe das Auto gestohlen.