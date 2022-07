Mit dieser Empfehlung wolle die Samtgemeinde allerdings „keinen Druck“ bei den Beteiligten erzeugen. „Der Beschluss ist nötig angesichts des knappen Zeitfensters“, sagte Samtgemeindebürgermeister Martin Brinkmann in der Sitzung des Schulausschusses in Voltlage. Er wies ausdrücklich darauf hin, „dass eine Abstimmung aller zu beteiligenden politischen, schulischen und schulbehördlichen Gremien Voraussetzung ist“.

Der Antrag auf Einrichtung der Ganztagsschule müsse der Niedersächsischen Landesschulbehörde am 1. Dezember vorliegen. Dies könne aber nur mit dem Einvernehmen des Schulträgers geschehen.

Nach Brinkmanns Worten wird der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 16. September einen entsprechenden Beschluss fällen. Zuvor allerdings würden sich Samtgemeinde und die Gremien der Grundschule Neuenkirchen zu Gesprächen treffen, um Planung und Organisation des Ganztagsangebotes zu besprechen.

Anfang Oktober solle dem vorliegenden Fahrplan zufolge der Schulvorstand der Grundschule entscheiden, ob ein Antrag gestellt wird oder nicht. Bei einem positiven Votum erarbeitet die Schule das pädagogische Konzept für das Ganztagsangebot. Das wiederum wird in den folgenden Wochen im Schul- sowie im Samtgemeindeausschuss und – allerdings erst nach dem 1. Dezember – in der letzten Ratssitzung des Jahres 2013 vorgestellt.

Dass eine Offene Ganztagsschule zunächst nur in Neuenkirchen eingerichtet wird, war unter den Ausschussmitgliedern unstrittig. Vor ihnen lag das Ergebnis einer Elternbefragung. Aus ihr geht hervor, dass die Eltern von 87 Kindern sich ein solches Angebot wünschen. Am größten ist die Nachfrage in Neuenkirchen mit 58 von insgesamt 167 Kindern (34,7 Prozent). In Merzen waren es 14 von 116 Kindern (12,1 Prozent), in Voltlage 15 von 45 Kindern (33,4 Prozent).

Insgesamt hatte die Samtgemeinde Neuenkirchen im Mai in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage die Eltern der ersten und zweiten Klassen sowie die Kindergarten-Jahrgänge 2013/2014 und 2014/2015 befragt. Von 458 ausgegebenen Fragebögen wurden 328 zurückgegeben.

Daniel Schweer (SPD) regte an, die Elternbefragung in Merzen und Voltlage in zwei Jahren zu wiederholen. „Wenn die Ganztagsschule in Neuenkirchen gut läuft, dann könnte die Nachfrage auch dort steigen“, sagte er. Brinkmann stimmte zu und ergänzte, dass die Befragung ebenfalls ergeben habe, dass viele Eltern ein „möglichst individuelles und flexibles Betreuungsangebot wünschen“. Dies würde – sofern möglich – mit den zur Verfügung stehenden Betreuungsangeboten erfüllt.

Die Offene Ganztagsschule in Neuenkirchen könnte selbstverständlich auch von Schülern aus Merzen und Voltlage genutzt werden. „Diese Möglichkeit besteht“, erläuterte Ruth Klaus-Karwisch aus dem Schulamt der Samtgemeindeverwaltung.