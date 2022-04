Nach zweijähriger Zwangspause lodern an den Osterfeiertagen wieder Brauchtumsfeuer in den vier Samtgemeinden (Symbolfoto). FOTO: dpa/Boris Roessler 168 Brauchstumsfeuer an den Feiertagen Zahl der Osterfeuer im Osnabrücker Nordkreis geht deutlich zurück Von Christian Geers | 13.04.2022, 16:46 Uhr

Am kommenden Feiertagswochenende haben die Einwohner in den vier Samtgemeinden im Altkreis Bersenbrück die Wahl: Sie könnten – theoretisch – 168 Osterfeuer besuchen. Das sind so wenige wie wohl noch nie.