Auch die Titel ihres neuen Albums „Flügge" wird die Band Wippsteert am 21. April 2023 in Voltlage präsentieren. Foto: Maik Reishaus

Voltlage feiert zwei Tage: Erst Konzert mit Wippsteert, dann Frühlingsfest

Am vierten April-Wochenende ist Voltlage an gleich zwei Tagen zum Feiern aufgelegt. Am Freitag, 21. April 2023, steht ein Frühlingskonzert auf dem Programm, das Frühlingsfest der Kolpingsfamilie am Samstag, 22. April 2023.